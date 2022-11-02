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Ankara'da hukuk zaferi. Millet Bahçesi planları iptal 

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi alanlarında inşa edilen millet bahçesinin planları mahkeme tarafından iptal edildi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, karara ilişkin "Davalar devam ederken Cumhuriyet Bayramı’nın hemen öncesinde açılışı yapılan millet bahçesinin hukuksuzluğu ortaya konmuş, ideolojik hesaplaşmanın boyutu gözler önüne serilmiştir" dedi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 14:26
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Ankara'da hukuk zaferi. Millet Bahçesi planları iptal 

Ankara'da hukuk zaferi. Millet Bahçesi planları iptal 
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi alanlarında inşa edilen millet bahçesinin planları iptal edildi.

Ankara 14. İdare Mahkemesi, söz konusu alanlarda millet bahçesi yapılmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğini iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şu ifadeleri kullandı:

“Karar kamu yararı adına sevindiricidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal süreçlerin peşini bırakmıyoruz. AKM alanlarında millet bahçesi yapılmasına ilişkin açtığımız davada, daha önce bilirkişiler de alanın kimliğinin ortaya çıkarılmamasının planlama disiplini ile uyuşmadığını gözler önüne sermişti. Bilirkişiler, söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve mevzuata uygun olmadığını belirterek, planlama alanı içinde Cumhuriyetin ilk yıllarından birçok referans bulunduğuna ve mekânın Cumhuriyet hafızasına dikkat çekmişti. Mahkeme de bilirkişi raporunu esas alarak haklılığımızı ortaya koyan bir karar verdi ve söz konusu planları iptal etti. Bu kararla, davalar devam ederken Cumhuriyet Bayramı’nın hemen öncesinde açılışı yapılan millet bahçesinin hukuksuzluğu ortaya konmuş, ideolojik hesaplaşmanın boyutu gözler önüne serilmiştir. Bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını ve Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz.”

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