Sedef tedavi edilmezse bakın hangi hastalıklara yol açıyor?

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, tedavi edilmeyen sedef hastalığının tansiyon ve kalp başta olmak üzere bazı hastalıkları tetikleyebildiğini açıkladı, "Moral bozan, içe kapanmalara neden olan, günlük yaşamı olumsuz etkileyen sedeften kurtulmak artık mümkün, tedavide çokça seçenek var." şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Yılmaz, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken sedef hastalığının toplumun yüzde 2'sinde her yaş grubunda görülebildiğini vurguladı.

Ekimin "Sedef Farkındalık Ayı" olduğunu hatırlatan Prof. Yılmaz, "Sadece deride pullanma, kızarıklıklarla kepeklenmelerle giden bir durum olmayabilir, eklemleri tutabiliyor, tırnaklarda şekil bozukluğuna yol açabiliyor. Vücudun görünür yerlerinde olması insanlarda ciddi ruhsal yıkımlara, içe kapanma dahil birçok soruna yol açabiliyor. Bunların sonucunda da metabolik sendrom dediğimiz başka hastalıklara tansiyon, kalp hastalığına eğilimler artıyor." diye konuştu.

Geçmiş yıllarda hastalığın tedavisinde çok zorlandıklarının altını çizen Yılmaz, geçmişte kremler, katranlarla kötü kokulu ilaçlarla tedavi etmek zorunda kaldıklarını söyledi ve şunları aktardı:

"Günümüzde insanlar artık sedefsiz bir yaşam sürebilmekte. Artık kaçınmalarına gerek kalmıyor, sedef tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tansiyon, şeker hastalığı nasıl kontrol altında tutulabiliyorsa sedefsiz bir hayat da sağlıyoruz. Çok düşük idame dozlarla sedefsiz bir hayat sürmeleri mümkün. Moral bozan, günlük yaşamı olumsuz etkileyen sedeften kurtulmak artık mümkün, tedavide çokça seçenek var. Akıllı ilaçlar, haplar, iğneler kullanıyoruz. Eklem tutulumu şiddetliyse, tırnak ve deri bulguları gerilemiyorsa ilaçlar yan etki oluşturmuşsa biyolojik ajan dediğimiz çok farklı ilaçlarımız var. Her hastada aynı sonucu alamıyoruz, birisine mucize gibi gelen diğerine iyi gelmeyebiliyor. "

PROF.YILMAZ: SEDEF BULAŞICI BİR HASTALIK DEĞİL

Prof. Dr. Yılmaz, sedefin bulaşıcı bir hastalık olmadığını belirterek, “Bazı sedef hastaları kendisini toplumdan soyutluyor. Garsonsa, berberse işini yapamıyor, ciddi kaygılar yaşayabiliyor. Kendilerini toplumdan soyutlayabiliyorlar. Saklanmasınlar, tedavi için dermatoloji uzmanına gelsinler. Her türlü yardıma hazırız." diye konuştu.

AA