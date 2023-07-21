Şefler kararsız kaldı karar 2 yarışmacıyı şok etti. Masterchef'te hiç olmayan şey oldu

Masterchef'te yarışmacılar haftanın son takım oyununda mücadele etti. Bakliyat ve yeşillik ile düello yarışına çıktılar. Şeflerin iki tabak üzerinde kararsız kalması dikkatleri çekti. Somer Şefin kararı yarışmacılara şaşkınlık yaşattı.

Şefler kararsız kaldı karar 2 yarışmacıyı şok etti. Masterchef'te hiç olmayan şey oldu

Milliyet'in haberine göre, Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar bakliyat ve yeşillik seçerek mücadele ettiler. Yarışmacılar yemeklerini yaptıktan sonra tabaklarını şeflere tadım için sundu.

Kıran kırana geçen mücadelede gülen taraf kırmızı takım olurken, şefler iki tabak arasında kararsız kaldı. O tabaklar Dilara ve Sergen'indi.

Sergen, maydanoz seçerken Dilara nohut seçti. Somer Şef karar öncesi yaptığı açıklamada, "İkiniz de Masterchef All Star'a çok yakışıyorsunuz bu tabaklarla" dedi. Daha sonra şefler kendi aralarında konuşarak kararlarını açıkladılar.

Somer Şefin beraberlik açıklamasından sonra yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı. Somer Şef, "Arkada konuştuk gerçekten hangisine gitsek öbürüne ayıp olurdu. İki tane üst düzey tabak var. İkiniz de kazandınız" açıklamasında bulundu.

Mehmef Şef, "Bu sene Masterchef All Star'da hiç olmayan şeyler oluyor. Gerçekten herkes görüşlerini söyledi ve üçümüzde kaldık." ifadelerini kullandı. Sergen ve Dilara yarışmada takımlarına puan getirdiler.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Mavi takım daha sonra dokunulmazlık için mücadele etti. Son ikiye kalan Sergen ve Çağatay oldu. Masterchef'in ikinci haftasında dokunulmazlığı alan yarışmacı Sergen oldu. Sergen eleme adayı olarak bu hafta takım kaptanı olan Eda'nın ismini verdi. Oylama sonrası potaya giden diğer isim Burcu oldu.

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