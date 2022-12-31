Seher Dilovan'ın en acı günü

Türk halk müziği şarkıcısı Seher Dilovan, babasını kaybettiğini açıkladı.

Üç hafta önce babasının Ankara'da ağır hasta olduğunu söyleyen sanatçı, bugün vefat ettiğini duyurdu.

Instagram'dan babasının fotoğrafını paylaşan Dilovan, "Babamı kaybettim, buraya kadarmış" yazdı. Sanatçıya, binlerce baş sağlığı mesajı geldi.