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Kanal D Camdaki Kız’ın Feride’si için vefat ilanı verdi

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın Feride’si vefat etti. Kanal D, karakter için Milliyet ve Posta gazetelerinde vefat ilanı yayımladı. 

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:50
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Nur Sürer Camdaki Kız'a veda etti! Kanal D vefat ilanı yayımladı

Kanal D Camdaki Kız’ın Feride’si için vefat ilanı verdi
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Kanal D’nin üç sezondur ekrana damga vuran reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'ın dikkat çeken karakteri Feride İpekoğlu, 29 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümde ekranlara veda etti. 

Usta oyuncu Nur Sürer’in canlandırdığı Feride, 63 bölüm boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Kızı Nalan’a uyguladığı baskılar nedeniyle izleyenleri kızdıran, ailesine yapılan yanlışlar karşısındaki dik duruşuyla da takdir toplayan Feride, dramatik ölümüyle seyirciyi derinden etkiledi. Kanal D ekibi, dizideki bu beklenmedik ölüm için çok farklı bir iletişim çalışması yaptı. 30 Aralık Cuma günü Milliyet ve Posta gazetelerinde Feride İpekoğlu için vefat ilanı yayımlandı.

Feride karakterini unutmayan Kanal D’nin bu çalışması sosyal medyada da büyük ses getirdi.
 

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