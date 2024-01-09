Yazıklar olsun. Şehidin ismi verilen spor salonu çürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yazıklar olsun. Şehidin ismi verilen spor salonu çürüyor
Çorum Eti Anadolu Lisesinde daha önce Atatürk büstünün olmadığı skandalını ortaya çıkaran CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, aynı lisedeki başka bir skandalı ortaya çıkardı. Skandalı görenler ‘Yazıklar olsun’ dedi.

Çorum Eti Anadolu Lisesinde Atatürk büstünün olmadığı ortaya çıktıktan sonra yine aynı lisede, bir şehidimizin isminin verildiği spor salonunun son hali şehit ailesi ile beraber okuldaki öğretmen ve öğrencileri üzüntü içerisine soktu.

Üstelik salondaki eksikliklerin giderilmesi için iki yıl önce okula dilekçe veren şehidimizin abisinin de dilekçesi de gündeme dahi alınmadı.

CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız spor salonundaki rezaleti fotoğraflar ile gözler önüne serdi.

Zeminin kullanılamaz hale gelmesine rağmen yenilenmediği görülürken Tahtasız, Şehit Cemalettin Erdoğmuş Spor Salonunun çok kötü durumda olduğunu belirtirken çocukların bu salonda sakatlanama riskinin de yüksek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şehidimizin abisi, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu durumdan şikayetçi.

Spor salonu içler acısı bir durumda. Bu okulda daha önce de Atatürk büstü yoktu. Yaptığımız açıklamalar ve takibimiz sonrasında okula Atatürk büstü yerleştirildi.

Valiliğe, Belediye Başkanına ve İl Milli Eğitim Müdürü’ne çağrıda bulunuyorum. Şehidimizin abisinin vermiş olduğu dilekçe iki yıldır gündeme dahi alınmıyor. Bu salonu bir an önce şehidimizin ismine yakışır bir hale getirin”

Tahtasız, ayrıca okulun bahçesinin de çok kötü bir durumda olduğunu belirterek okulun yıkılan eski binasının inşaat atıklarının okulun bahçesinde olduğunu söyleyip bahçenin de düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

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