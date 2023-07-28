Şehir eşkıyaları önce dövdü sonra kurşunladı

Gaziosmanpaşa’da sokakta yürüyen bir kişi karşılaştığı husumetlileri tarafından saldırıya uğradı. Yumruk ve tekmelerle husumetlisine saldıran şahıslardan birisi darp ettikleri şahsı silahla yaraladıktan sonra araca binerek oradan uzaklaştı.

KAYNAK: İHA
Şehir eşkıyaları önce dövdü sonra kurşunladı

İHA'nın haberine göre, olay, önceki gün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen bir kişi, iddiaya göre husumetlileri ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan sözlü tartışma sonrası şahıs, husumetli olduğu 4 kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Bununla yetinmeyen şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırdığı husumetlisine silahla ateş açtı. Silahla yaraladıktan sonra etrafa tehditler savuran şahıs daha sonra beraberindekilerle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sokak üzerinde güpegündüz yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahıslar husumetlisini tekme ve yumrukla saldırırken, daha sonra şahıslardan birisinin elindeki silahla husumetlisini yaraladığı görülüyor.

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