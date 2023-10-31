Şehir hastanesinde skandal. Mide ameliyatı diye gitti ayağı bu hale geldi

Sonsöz’den Ali Baran Fayık'ın haberine göre, 24 Eylül tarihinde Etlik Şehir Hastanesi aciline mide şikâyetiyle giden Recep Balaban isimli vatandaşa, röntgen çekildikten sonra acil bir durum olmadığı teşhisi konularak taburcu edildi.

Evine dönen Balaban, birkaç saat sonra rahatsızlanarak aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı. Birkaç saat önce acil bir durumu olmadığına karar verilen Balaban, acil bir şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta kendisine varis çorabı giydirilen Balaban’ın, 12 gün boyunca varis çorabı kontrol edilmediği için başparmağının kansız kaldığı ve bu yüzden ampüte edilmesine karar verildiği iddia edildi.

“AYAK PARMAĞINDAN OLMAYACAKTI”

‘İlk hastaneye gittiğimizde doğru teşhis konulsaydı babam bu durumda olmazdı’ diyen Recep Balaban’ın oğlu Samet Balaban, doktorlar hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti. Balaban, “Daha önce yapılan kontrollerde babamın ülseri olduğunu tespit etselerdi bu felaket yaşanmayacaktı. Bu durum şunu gösteriyor; babamı gece hastaneye ilk götürdüğümüzde doğru teşhis konulmuş olsaydı babam belki de bu durumda olmayacaktı. Resmen babamı ölüme gönderdiler. Bizleri ilk gece hastaneye gittiğimizde doktor başından savmasaydı babam şu an ayak parmağından olmayacaktı” dedi.

“DOKTORLAR GÖZ ARDI ETTİ”

Babasının 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkarıldığını belirten Balaban, babasının ayak ağrıları nedeniyle varis çorabını kontrol ettiğini ve ayağının bu şekilde siyahlaştığını gördüğünü söyledi. Durumu 12. gününde kendisi fark ettiğini belirten Balaban, babasının ayak ağrısının hemşireler ve doktorlar tarafından göz ardı edildiğini öne sürdü.

“YOĞUNLUK VAR DEDİLER”

Balaban, “Varis çorabını çıkardıktan sonra ayak kısmından tüm parmaklar dâhil bileğine doğru simsiyah olmuş ve hissiyatını kaybetmişti. Babamın başparmağına dokunduğumuzda hiçbir şey hissetmediğini söyledi. Bu durumu ne yazık ki ben fark ettim. Hemen durumu doktorlara ilettim. Doktorlar genel cerrahi bölümü olduğu için Kalp Damar bölümüne konsültasyon açıldı.

Normalde babamla artık kalp ve damar bölümünün ilgilenmesi gerekiyordu fakat konsültasyona cevap vermediler. Yoğun oldukları için hastamızın yanına Kalp ve Damar bölümünden hiçbir şekilde uğramadılar. Uzaktan tedavi yöntemleriyle asistan doktorlar babama yapılacak olan tedaviyi anlattılar. O gün babamı ultrasona gönderdiler. Ultrason sonucunda damarının tıkanmış olduğunu tespit ettiler ve hemen ilaç tedavisine başladılar. Fakat 12.günde bu durumun tespit edilmesi babamın ayak baş parmağı için çok geç oldu” şeklinde konuştu.