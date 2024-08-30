Şehir merkezine inip gezen kurt görenleri şaşırttı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, sabah saatlerinde yaşanan sıra dışı bir olay, bölge sakinlerini endişelendirdi. Şehir merkezine kadar inen bir kurt, yiyecek arayışında olduğu düşünüldü.

Vatandaşlar, aracında ilerlerken karşılaştıkları kurdu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, kurdun şehir merkezinde alışılmadık bir rahatlıkla yürüdüğü dikkat çekti. Bu durum, kurtların doğal yaşam alanlarından uzaklaşarak şehir merkezlerine inmesinin, yiyecek bulma zorunluluğundan kaynaklanabileceği ihtimalini gündeme getirdi.