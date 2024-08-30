Şehir merkezine inip gezen kurt görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA
Şehir merkezine inip gezen kurt görenleri şaşırttı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, aç kalmış olabileceği düşünülen bir kurt şehir merkezine kadar indi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, sabah saatlerinde yaşanan sıra dışı bir olay, bölge sakinlerini endişelendirdi. Şehir merkezine kadar inen bir kurt, yiyecek arayışında olduğu düşünüldü.

Vatandaşlar, aracında ilerlerken karşılaştıkları kurdu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, kurdun şehir merkezinde alışılmadık bir rahatlıkla yürüdüğü dikkat çekti. Bu durum, kurtların doğal yaşam alanlarından uzaklaşarak şehir merkezlerine inmesinin, yiyecek bulma zorunluluğundan kaynaklanabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Son Haberler
Adana'da evin üzerine kaya düştü
Evin üzerine kaya düştü
Ulaş Çetin resmen Selimiye Losta Spor'da. Formayı giydi imzayı attı
Ulaş Çetin resmen Selimiye Losta Spor'da
Diyarbakır'da akrabalar çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Tadic attı Fenerbahçe coştu
Kadıköy'de ilk gol sesi geldi
'İstanbul depreminin etkisi 17 Ağustos’tan fazla olabilir'. Uzmandan korkutan açıklama
"İstanbul depreminin etkisi 17 Ağustos’tan fazla olabilir"