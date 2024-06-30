Şehit annesinin feryatları yürekleri dağladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehit annesinin feryatları yürekleri dağladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Cemalcan Ev için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen tören büyük bir hüzünle gerçekleşti.

Ev, görev sırasında Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanmış ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Törende, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman başta olmak üzere birçok yetkili ve şehidin meslektaşları hazır bulundu. Törende yapılan konuşmalarda, şehit Cemalcan Ev'in fedakarca yürüttüğü görevi ve ülkesine olan bağlılığı vurgulandı. Ayrıca, şehidin annesi Meral Ev'in yürek parçalayan feryadı katılımcıları derinden etkiledi ve tören sırasında şehidin mesai arkadaşları tarafından teskin edildi.

Cenaze törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu gibi önemli isimler de katıldı. Ev'in cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderilerek burada düzenlenecek olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bu acı kayıp, hem Kocaeli hem de Türkiye genelinde derin üzüntü yaratmış ve şehit polis memuru Cemalcan Ev, meslektaşları ve yakınları tarafından büyük bir saygı ve minnetle anılmaktadır.

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