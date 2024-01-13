Şehit babası: Evladımla gurur duydum

Kaynak: DHA
Şehit babası: Evladımla gurur duydum
Irak’ın kuzeyinde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin, oğlunun dün kandil nedeniyle kendisini aradığını söyledi. Aralarında geçen konuşmayı anlatarak duygulandıran baba Evcin, ”Evladımla gurur duydum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir’de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Ziyarette şehit babası oğluyla bir gün önce kandil için oğluyla telefonda konuştuğunu ve şehitle son görüşmesi olduğunu anlatması yürekleri burktu.

Şehit Evcin'in babası Nazif Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlattı. Evcin, "Oğlum bana 'Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin' dedi. Evladımla gurur duydum." ifadelerini kullandı.

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ŞEHİDİN DUYGULANDIRAN SON KONUŞMASI "DUA EDİN" OLDU

Şehit Evcin'in babası Nazif Evcin, oğlunun kendisini kandil vesilesiyle aradığını söyleyerek, "Dün kandili kutladı. Bana, 'Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni sildirmeyeceğiz, Vatan için pislikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin' dedi. Evladımla gurur duydum." diye anlattı.

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“O ŞİMDİ PEYGAMBERİMİZE KOMŞU OLDU”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ziyarette, "Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz onlar diridirler. Dolayısıyla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle, peygamberimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah" şeklinde konuştu. Baba Nazif Evcin ise, "Cenab-ı Allah sevdiklerinizi bağışlasın. Hepimizin sevdiklerinizi bağışlasın, Allah'a emanet olun" dedi.

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