Bakan Tekin duyurdu: Şehitler için tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tekin duyurdu: Şehitler için tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit olan 9 askerimiz için 15 Ocak Pazartesi günü bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Tüm okullarda 15 Ocak Pazartesi günü bayrak töreni öncesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 9 askerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Kararı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu idrakle Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

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