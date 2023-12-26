Şehit cenazelerinde CHP ve İYİ Parti'nin gönderdiği çelenkler parçalandı

Kaynak: İHA
Şehit cenazelerinde CHP ve İYİ Parti'nin gönderdiği çelenkler parçalandı
Malatya ve Gümüşhane'de düzenlenen şehit cenazelerinde CHP ve İYİ Parti'nin çelenkleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından parçalandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan askerlerimiz, memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya ve Gümüşhane'de düzenlenen şehit cenazelerinde CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterildi.

Malatya’da son yolculuğuna uğurlanan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gönderdiği çelenk, cenaze namazına katılan vatandaşlar tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı.

Bu esnada cenazeye katılan vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez ve tekbir" sloganları attı.

Gümüşhane'de de benzer bir olay yaşandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için memleketinde bir tören düzenlendi. Şehit Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi öncesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gönderilen çelenk parçalanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından gönderilen çelenk üzerindeki yazılar koparılarak yere atıldı.

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