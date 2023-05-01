Şehit Muhammed Koçak'a memleketi Van'da son veda

Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan iki askerden 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın cenazesi, Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Muhammed Koçak'a memleketi Van'da son veda

Şırnak'taki törenin ardından Erciş ilçesine uğurlanan Şehit Koçak için Gölağzı Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi.

Kortej eşliğinde cami avlusuna getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tuttu.

Burada tabuta sarılarak gözyaşı döken şehidin annesi, nişanlısı, ailesi ve yakınlarını, törene katılanlar teskin etmeye çalıştı. Şehidin uzman çavuş olan kardeşi Sadık Koçak da üniformasıyla törene katıldı, ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Gölağzı Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.

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