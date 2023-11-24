Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz unutulmadı

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

KAYNAK: AA
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz unutulmadı

Şehit öğretmenin, Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki mezarını ailesinin yanı sıra İlçe Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz ve diğer ilgililer ziyaret etti.

Kılıçaslan ve beraberindekiler, Yılmaz'ın babası Hamit, annesi Gülay ve ağabeyi Ahmet Yılmaz'a sabır diledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirten Kaymakam Kılıçaslan, "Biz diyoruz ki bu memleket şehit kanlarıyla sulanarak buralara geldi ve şehit kanlarıyla da sulanmaya devam edecek. Bu topraklar kıymetini şehit kanlarından alıyor. Bu topraklarda ne Necmettin Yılmaz'lar bitecek ne Aybüke öğretmenler bitecek ama bu topraklar asla hainlere, terör örgütüne teslim edilmeyecek." dedi.

Kılıçaslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal eden tüm şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Oğlunun kabri başından Öğretmenler Günü'nü kutlayan Hamit Yılmaz, "Bu uğurda şehadet şerbeti içen tüm öğretmenlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Bu savaş yeni başlamadı. 1071'den beri bu ülke hak ve batıl savaşı veriyor. Allah devletimizi, milletimizi muzaffer eylesin temennisinde bulunuyoruz. İyi ki bu milletin bir ferdi, bir evladıyız." diye konuştu.

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Yılmaz, oğlunun da şehadet şerbeti içenlerden olduğunu dile getirerek, "Bu şerbet acı ama onurların da en büyüğü." dedi.

Necmettin Yılmaz'ın mezun olduğu Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Kolomoç da Öğretmenler Günü'nde öğrencisinin kabrini ziyarete geldiğini söyledi.

Şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Kolomoç, "Şehit Necmettin öğretmenimiz, Elif gibi dimdik bir öğretmendi. Yanlışa karşı her zaman dimdik ayaktaydı. Tüm şehit öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Öte yandan şehir dışında olan Vali Alper Tanrısever de Hamit Yılmaz'ı telefonla arayarak sabır diledi.

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