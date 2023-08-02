Şehit polis memuru Hatay'da toprağa verildi

Şanlıurfa’da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Kütük, memleketi Hatay’ın Hassa ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinden dün çıkış yapan polis memuru Ramazan Kütük'ün (31) kullandığı zırhlı araç kaldırama çarparak devrilmişti. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Kütük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şehit Kütük'ün cenazesi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay’ın Hassa ilçesine götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Akbez Mahallesi'nde baba evine getirilip helallik alınmasının ardından Halil İbrahim Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine, şehidin eşi Türkay, annesi Saliha ve babası Kasım Kütük, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve mülki erkan ve vatandaşlar katıldı.

Törenden sonra şehit Kütük'ün cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.