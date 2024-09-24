Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın polis eşinden duygusal veda mesajı. Düğün fotoğraflarını paylaştı

İstanbul’da motosiklet hırsızlığı nedeni ile yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, emniyet müdürlüğünden firar etmesinin ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınmaya çalışırken çıkan arbede sonucunda polisin silahını alan Yunus Emre Geçti, polis memurlarına ve çevredekilere ateş etti.

Ümraniye’de başından vurulan kadın polis şehit oldu

Silahlı saldırı sonucunda iki polis memuru yaralanırken yaralı polislerden Şeyda Yılmaz başından yaralanması sonucunda kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Şeyda Yılmaz’ın cenazesi memleketi dün Sivas’ta toprağa verildi. Ay Yıldız Camisi’nde düzenlenen cenaze töreni milyonlarca vatandaşın gözyaşları ile sona erdi. Cenaze törenine katılan Şeyda Yılmaz’ın polis eşi Semih Yılmaz törende güçlükle ayakta dururken şehidimizin Ay Yıldızlı tabutuna sarılıp eşinin tabutunu son defa öptü.

Vatandaşlar Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği yere karanfiller bıraktı

Yılmaz cenaze töreninde "İzin aldık Sivas`a gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin Sivas`ı, bugün yola çıkacaktık." diyerek gözyaşı döktü.

Şeyda Yılmaz ile Semih Yılmaz’ın 1 yıl önce evlendiği ortaya çıktı.

Şehit Polisimiz Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI YAYINLAYIP SON MESAJINI PAYLAŞTI

Şehit polis Şeyda Yılmaz ile 1 sene önce girdikleri dünya evinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Semih Yılmaz, şehit düşen eşi için son mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim”