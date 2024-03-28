Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, kabri başında anıldı

31 Mart 2015’te İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında yaşanan bu trajik olayın ardından Kiraz için bir anma töreni düzenlendi.

Anma törenine, Kiraz’ın sevdikleri ve Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun gibi önemli isimler katıldı. Tören sırasında Kiraz’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Törenin ardından ziyaretçiler, şehit savcının ebeveynleri Hakkı ve Saadet Kiraz ile bir süre sohbet etme fırsatı buldu. Bu anlamlı gün, Kiraz’ın anısını yaşatma ve onun adına dua etme fırsatı oldu.

MEHMET SELİM KİRAZ KİMDİR?

1969 yılında Siirt’in Karaboğaz köyünde doğdub Hakkı ve Saadet Kiraz çiftinin tek erkek çocuğuydu. Mersin İmam Hatip Lisesi’nde okurken, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamıştı. 31 Mart 2015 tarihinde, görevi başında İstanbul Adalet Sarayı’nda DHKP/C terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bu terör saldırısının ardından Kiraz, Türkiye genelinde adaletin sembolü olarak anılmaya başlandı. Her yıl, şehitliğinin yıldönümünde anma törenleri düzenleniyor.