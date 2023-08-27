Şehit uzman çavuş Taner Torun’a son veda

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun cenazesi, önce helallik alınması için ilçenin İlbistanlı köyündeki baba evinin önüne götürüldü. Burada şehidin cenazesi, annesi Aysel ve eşi Beyza ile kardeşleri ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Helallik alınmasının ardından şehit Taner Torun için Çanlık Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanı Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Asu Kaya, 2'nci Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Osmaniye Garnizon Komutanı ve 12'nci Piyade Komando Tugay Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARDEŞİ, BOYNUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA KATILDI

Şehidin kardeşi Mutlu Torun da törende boynuna Türk bayrağı bağlayıp, gözyaşı döktü. Taner Torun’un cenazesi, ikindi namazından sonra İl Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

4 yaşında Bulut Aras isminde oğlu olan şehit uzman Çavuş Taner Torun’un babasının, 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.