Şehitliklerde karekod uygulaması başladı

Amasya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi, şehitlerin anısını yaşatmak ve onların kahramanlık hikayelerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla önemli bir adım attı. Şehitliklerde ve ilçelerde yer alan şehit mezarlarına uygulanan karekod sistemi sayesinde, vatandaşlar artık şehitlerimizin hayatları ve şehadetlerine dair bilgilere kolaylıkla erişebilecekler.

"ŞEHİTLERLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER GÖSTERİLECEK"

Bu yenilikçi sistem, telefonlar aracılığıyla okutulan karekodlar vasıtasıyla kullanıcıları Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü internet sitesine yönlendiriyor ve şehitlerle ilgili detaylı bilgilere erişim sağlıyor. Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması ve unutulmaması adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Keskin, gelecek kuşakların şehitlerimizin kahramanlıklarını tam olarak anlaması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bu kahramanlık öykülerinin herkes tarafından bilinmesi ve anılması önemlidir. Bu sebeple, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak şehitlerimizin hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için bu karekod uygulamasını başlattık. Amacımız, şehitlerimizi ziyaret eden herkesin daha fazla bilgiye erişmesini sağlamaktır. Bu projeyi ilimiz genelinde, merkezden ilçelere kadar yaygınlaştırmış bulunmaktayız."