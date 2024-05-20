Şehitliklerde karekod uygulaması başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Şehitliklerde karekod uygulaması başladı
Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldığı ortaya çıktı. Bu sistemin amacı şehitlerin öz geçmişini ve nerede şehit olduklarıyla ilgili bilgilere ulaşmak olduğu belirtildi.

Amasya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi, şehitlerin anısını yaşatmak ve onların kahramanlık hikayelerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla önemli bir adım attı. Şehitliklerde ve ilçelerde yer alan şehit mezarlarına uygulanan karekod sistemi sayesinde, vatandaşlar artık şehitlerimizin hayatları ve şehadetlerine dair bilgilere kolaylıkla erişebilecekler.

"ŞEHİTLERLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER GÖSTERİLECEK"

Bu yenilikçi sistem, telefonlar aracılığıyla okutulan karekodlar vasıtasıyla kullanıcıları Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü internet sitesine yönlendiriyor ve şehitlerle ilgili detaylı bilgilere erişim sağlıyor. Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması ve unutulmaması adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

ee.png

Keskin, gelecek kuşakların şehitlerimizin kahramanlıklarını tam olarak anlaması gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bu kahramanlık öykülerinin herkes tarafından bilinmesi ve anılması önemlidir. Bu sebeple, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak şehitlerimizin hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için bu karekod uygulamasını başlattık. Amacımız, şehitlerimizi ziyaret eden herkesin daha fazla bilgiye erişmesini sağlamaktır. Bu projeyi ilimiz genelinde, merkezden ilçelere kadar yaygınlaştırmış bulunmaktayız."

qqq.png

Son Haberler
Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız Gündem
Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı Yerel Haberler
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi Spor
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Yerel Haberler
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Çiftçilerden ateşli nöbet Gündem
Çiftçilerden ateşli nöbet
FETÖ firarisi esnaf yakalandı Gündem
FETÖ firarisi esnaf yakalandı
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi Dünya
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi