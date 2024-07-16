Şehre inen boz ayı herkesi korkuttu

Kaynak: İHA
Şehre inen boz ayı herkesi korkuttu

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'nde şehre inen bozayı, paniğe neden oldu.

Ardahan'da, şehir merkezine inen bir bozayı halk arasında büyük panik yarattı. Halil Efendi Mahallesi'nde bulunan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesine gelen bozayıyı gören mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ile polis ekipleri sevk edildi.

Mahallede korku dolu anlara neden olan bozayı, Necmettin Işık'a ait koyunlardan birine saldırarak yaraladı. Saldırının ardından meraya doğru ilerleyen bozayı, bir süre sonra gözden kayboldu. Bozayıyı ilk defa bu kadar yakından gördüğünü belirten Tayfun Gökçe, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ayıyı gördük, önce arıcılıktaydı. Arıcılıktan sonra bu bölgeye doğru yöneldi. Ve o anda burada otlayan bir koyuna saldırarak koyunu yaraladı. Ondan sonra da meraya doğru ilerleyerek gözden kayboldu."

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