Şehrin tam ortasına 3 bin metrekarelik resim çizdiler

Van'da yapımına başlanan kent meydanındaki çalışmalar devam ederken, boş duvarlar Vanlı ressamlar tarafından kentin doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan devasa resimlerle donatıldı.

KAYNAK: İHA
Şehrin tam ortasına 3 bin metrekarelik resim çizdiler

Kentin kalbi konumundaki Cumhuriyet Caddesi Merkez Bankası yanında bulunan 6 bin 580 metrekarelik alan kent meydanı olarak yepyeni bir konseptte tasarlandı.

Alt, üst ve çevre düzenlemesiyle birlikte Van halkının hizmetine sunulacak olan meydanda işçiler geceli gündüzlü çalışıyor.

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Bu çalışmaların başında ise görsel anlamda duvara resmedilen Van'ın doğal ve kültürel güzellikleri geliyor.

Van Kent Meydanı yazılan duvara, Muradiye Şelalesi, Hüsrev Paşa Külliyesi, Bahçesaray Kırmızı Köprüsü, Van Kedisi, Van Evleri, Akdamar Adası, Halime Hatun Kümbeti ve daha pek çok eser resmedildi.

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Konuya ilişkin konuşan Mustafa Çalağan isimli ressam, Van Kent Meydanı'nda yaptıkları bu büyük projenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

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Yaşadıkları şehirde büyük ölçekte bir resim çizme gibi bir hayallerinin olduğunu ifade eden Ressam Akbaş, “Bu halimiz ise kent meydanı için bize nasip oldu. 3 bin metrekarelik resim yapmak ve kentin değerlerini işlemek bize nasip oldu. Bunun için kendimizi çok şanslı görüyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesinin kendilerine böylesi bir imkanı tanımasından dolayı teşekkür eden Mustafa Akbaş isimli ressam ise duvara kentin tarihi ve kültürel yerlerini işlediklerini kaydetti.

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