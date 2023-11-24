Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı sıcak su (tavuk suyu)

Tuz

Hazırlanışı:

Pirinçleri bol suda yıkayarak ılık ve tuzlu su dolu bir kapta 30 dakika dinlendirelim.

Bu süre sonunda pirinçleri süzgeçten geçirin.

Tefon tencerede tereyağı eritin, sıvı yağ da ekleyerek üzerine arpa şehriyeleri katın.

Şehriyelerin rengi dönene kadar kavurun.

Pirinçler ilave ederek 2-3 dk daha kavurun.

Üzerine sıcak suyunu ve tuzu ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatarak önce yüksek ateşte, fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar kaynatın.

Daha sonra yani pirinçlerin üzerindeki su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın.

Tamamen suyu çekene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra üzerine temiz bir bez koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin.

Pilavı hafifçe karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Pilav yaparken su oranı 1’e 1,5 olarak ayarlayın.

Yani kullandığınız ölçü kabı ile 1’e 1,5 su ekleyin.

Öncelikle kullanacak olduğumuz pirinç baldo pirinç olsun.

Pirinçleri bol suda nişastası gidene kadar yıkayın.

Pirinçleri en az 15dk ılık suda bekletin.

Pilavımızın lezzetli olması için pirinçlerinizi tereyağı ile kavurun.

1-2 kaşık da sıvı yağ eklediğimizde parlak renkli olmasını sağlar.

Pirinçlerimizi tel tel dökülene kadar, ara ara karıştırarak 4-5 dakika kavuralım.

Kavurma işlemi pilav için önemli bir aşama.

Pilavımızı tavuk suyu ile yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır.

Normal su ya da tavuk suyu olsun, mutlaka sıcak olarak ekleyelim.