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İşte Şeker hastaları için 15 pratik ipucu

Diyetisyen Feyhan Belen, diyabette uygulanacak diyetin aslında sağlıklı olmak isteyen herkesin uyması gereken beslenme kuralı olduğunu söyledi ve Şeker hastaları için 15 pratik ipucu verdi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 17:08
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Şeker hastaları için 15 pratik ipucu

İşte Şeker hastaları için 15 pratik ipucu
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Diyetisyen Feyhan Belen, “Diyabetinizi, sizinle yaşayan bir arkadaşınızmış gibi algılayınız. Onunla iyi geçinebilmek için diyabeti öğrenmek, yemek yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek, günlük yiyecek değişimlerini öğrenmek ve belirtilere uygun acil önlemleri almanız gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız değişiklikler; sizinle birlikte ailenizi ve çevrenizdekileri de sağlıklı beslenme konusunda harekete geçirir” şeklinde konuştu.

Diyetisyen Belen, diyabet ile mücadele edenlere beslenme ile ilgili önemli 15 öneride bulundu. İşte o öneriler:

Lifli (posalı) yiyecekleri (çiğ sebze, meyve, kuru baklagiller, kepek çavdar ekmeği, yulaf, tam buğdaylı gıdalar) mutlaka tüketin.

Diyabetliler için üretilmiş çikolata, tatlı, reçel gibi ürünler tamamen masum ve zararsız değildir. Fazla tüketildiklerinde ishal yapabilir veya yüksek kalori ve yağ içerdiklerinden kilo vermenizi engelleyebilirler.

Hazır gıdaları zorda kalmadıkça tüketmeyin. Bu tip besinlerin etiket bilgilerinin içeriğini öğrenerek diyetisyeninize danışın.

İnsülin kullanıyorsanız yanınızda mutlaka kesme şeker taşıyın.

Kan şekerinizin hangi sınırlar arasında olması gerektiğini öğrenin.

Şeker dâhil olmak üzere, hiçbir yiyecek yasak değildir. Ancak bazılarını ölçülü tüketmeniz gerekebilir. Yiyecek değişimlerini iyi öğrenmiş ve kan şekeri kontrolü sağlanmış bir diyabetli, kısıtlı miktarda (günde 25 gramı aşmayacak ölçüde) şeker de kullanabilir.

İnsülin kullanıyorsanız ve diyetisyeniniz veya doktorunuz önermişse, ara öğünlerinizi ihmal etmeyin.

Öğünlerinizi asla atlamayın.

Her gün aynı saatte ve aynı miktarda yemek yemeye çalışın.

Kilo vermeniz gerekiyorsa diyet programınıza mutlaka uyun. Yemekleri kızartmak yerine ızgara veya fırında tercih edin. Yağsız et (balık, derisiz tavuk), yağsız peynir, yağsız süt veya yoğurt gibi yiyecekler tüketin.

Hamur tatlıları yerine meyveli veya sütlü tatlıları tercih edin. Tatlandırıcı kullanacaksanız, pişirildiğinde acı tat vermeyen toz tatlandırıcıları kullanmanız daha sağlıklıdır.

Damar sertliği riskini azaltmak için doymamış (bitkisel sıvı) yağlara yönelin. Yemek pişirirken zeytinyağı ile soya yağlarını yarı yarıya karıştırarak kullanın.

Bol su içmeye (günde 1,5 – 2 litre) gayret edin. Unutmayın ki, su metabolizmanız ve kabızlığınız için iyi bir düzenleyicidir.

Tuzu azaltın. Salamura yiyeceklerden kaçının.

Yağlı gıdalardan, sakatat, sucuk, salam ve sosis gibi yiyeceklerden uzak durun.

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