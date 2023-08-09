Şeker hastalığına iyi gelen ot ortaya çıktı

Şeker hastalığına iyi gelen yapışkan otunun faydaları dikkat çekti. Yapışkan otuyla ilgili detaylar haberimizde...

Şeker hastalığına iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

İnsanların korkulu rüyası olan şeker hastalığına iyi gelen yapışkan otunun faydaları dikkat çekti. İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Halsizlik ve yorgunluk hissi

-Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

-Bulanık görme

-Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi

Yaraların normalden daha geç iyileşmesi

--Ciltte kuruluk ve kaşıntı

-Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

yogurtotu.gif

YAPIŞKAN OTU NASIL KULLANILIR?

2 çay kaşığı taze veya kuru bitki 150 ml kaynar su ile haşlanır ve 10 dakika demlenip süzülür.
Hemoroid ve bereler için kullanılır.

Bitkinin sıkılarak çıkarılan suyu sürülür.

İlgili Haberler
Yapışkan otu guatr ağrılarına birebir böyle iyi geliyor
Yapışkan otu ağız yaralarına böyle iyi geliyor
Yapışkan otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yüzlerce kişi sahaya girdi. Göztepe'de stat krizi Spor
Yüzlerce kişi sahaya girdi. Göztepe'de stat krizi
Ağız yarası nedir? Ağız yarası belirtileri nelerdir? Ağız yarası tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Ağız yarası nedir? Ağız yarası belirtileri nelerdir? Ağız yarası tedavi yöntemleri nelerdir?
4 yaşındaki çocuk istismarcıyla aynı evde yaşıyor: İstismarcının yakın akrabası yüksek yargı üyesi çıktı, adalet arayan baba gözaltına alındı Güncel
4 yaşındaki çocuk istismarcıyla aynı evde yaşıyor: İstismarcının yakın akrabası yüksek yargı üyesi çıktı, adalet arayan baba gözaltına alındı
Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin" Magazin
Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin"
ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı Dünya
ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı
Wolves'te ligin başlamasına 3 gün kala flaş ayrılık Spor
Wolves'te ligin başlamasına 3 gün kala flaş ayrılık
Yapışkan otu kansere iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yapışkan otu kansere iyi geliyor