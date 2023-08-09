Yapışkan otu ağız yaralarına böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Ağız yaralarına ve boğaz iltihaplarına iyi gelen yapışkan otunun faydaları dikkat çekti.

AĞIZ YARALARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Ağız yaralarına ve boğaz iltihaplarına bu otun çay gargaraları iyi gelir. İdraryollan enfeksiyonlan (kum-taş, sistit, nefrit sancılan, üre azalması) kullanılır. Safrakesesi taşında fayda sağlar.

AĞIZ YARASI NEDİR?

Ağız yarası; ağız ve yanakların iç kısmı, diş etleri, dil ve dil altı ile damak bölgelerinde ortaya çıkan mukozal hasarlara verilen isimdir. Bu yaraların iltihaplı bir görünüm aldığı ve şişliğe neden olduğu durumlardaki haline ise aft adı verilir. Ağız içinde oluşan yaralar uçuk gibi virüslere bağlı olarak ortaya çıkan yaralar olabileceği gibi bakteriyel enfeksiyonlar ve sert besinlerin tüketilmesine bağlı olarak ağız içinin hasar görmesi nedenleriyle ortaya çıkabilir.

YAPIŞAN OTU NASIL KULLANILIR?

2 çay kaşığı taze veya kuru bitki 150 ml kaynar su ile haşlanır ve 10 dakika demlenip süzülür.

Hemoroid ve bereler için kullanılır.

Bitkinin sıkılarak çıkarılan suyu sürülür.