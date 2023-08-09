Yapışkan otu guatr ağrılarına birebir böyle iyi geliyor

Guatr ağrılarına birebir iyi gelen yapışkan otunun faydaları dikkat çekti.

Yapışkan otu guatr ağrılarına birebir böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Guatr ağrılarına birebir iyi gelen yapışkan otunun faydaları dikkat çekti.

Çayı ile sürekli yapılan gargaralar guatr ağrılarını hafifletir.

GUATR NEDİR?

Guatr, tiroit bezinin anormal büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Tiroit bezi boynumuzun ön tarafında yer alan kelebek tarzında bir organdır. Tiroit bezi metabolizma ve beyin fonksiyonları üzerine çok önemli rollere sahip olan tiroit hormonlarının salgılandığı yerdir.

GUATR BELİRTİLERİ

Guatr bazı hastalarda hiç belirti vermezken, bazı hastalarda boyunda şişliğin yanında yutma güçlüğü, öksürük, nefes darlığı ve ağrıya yol açabilir. Guatrda tiroit bezinin az veya çok hormon salgılamasına bağlı belirtiler de görülür. Yetersiz hormon salgılanması durumunda kilo alma, uyku hali, uyuşukluk, kuru ve kaba cilt, kabızlık, halsizlik ve saç dökülmesi görülebilir. Normalden fazla hormon salgılandığında ishal, çarpıntı, baş ağrısı, titreme, sinirlilik ve bulantı görülebilir.

YAPIŞKAN OTU NASIL KULLANILIR?

2 çay kaşığı taze veya kuru bitki 150 ml kaynar su ile haşlanır ve 10 dakika demlenip süzülür.
Hemoroid ve bereler için kullanılır.

Bitkinin sıkılarak çıkarılan suyu sürülür.

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