Yapışkan otu neye iyi geliyor?

Şeker hastalığına iyi gelen yapışkan otunun faydaları dikkat çekti.

Yapışkan otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan şeker hastalığına iyi gelen yapışkan otunun faydaları dikkat çekti.

Yapışkan otuyla ilgili detaylar…

YAPIŞKAN OTU NEDİR?

Isırgangiller familyasından; ılıman bölgelerde yetişen, çok yıllık bir bitkidir.

Genellikle duvarların üzerlerinde ve diplerinde bulunur. Yaprakları almaşık ve tam kenarlıdır. Çiçekleri küçük kümeler halindedir.

YAPIŞKAN OTUNUN FAYDALARI

- İdrar söktürür.

-Kansızlığı giderir.

-Dizanteride faydalıdır.

-Göğsü yumuşatır. Rahatlık verir.

-Şeker hastalığında faydalıdır.

-lenf ve kan temizleyici, deri hastalıklarında ve kanser hastalıklarında yararlıdır.

-Çayı ile sürekli yapılan gargaralar guatr ağrılarını hafifletir

-Çayı ile yapılan gargaralar ses telleri kısıklıklarına da çok iyi gelir.

-Cilt yaralarının iyileşmesinde çok yararlıdır.

-Ağız yaralarına ve boğaz iltihaplarına bu çay gargaraları iyi gelir. İdraryollan enfeksiyonlan (kum-taş, sistit, nefrit sancılan, üre azalması) kullanılır. Safrakesesi taşında fayda sağlar.

-Öksürüğü geçirir.

-Romatizmada kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

2 çay kaşığı taze veya kuru bitki 150 ml kaynar su ile haşlanır ve 10 dakika demlenip süzülür.
Hemoroid ve bereler için kullanılır.

Bitkinin sıkılarak çıkarılan suyu sürülür.

İlgili Haberler
Yapışkan otu kansere iyi geliyor
Yapışkan otu guatr ağrılarına birebir böyle iyi geliyor
Yapışkan otu ağız yaralarına böyle iyi geliyor
Şeker hastalığına iyi gelen ot ortaya çıktı
Canan Karatay, “10 yaş gençleştiriyor” diyerek duyurdu. Cildi bebek cildi gibi yapıyor
Yakı otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yüzlerce kişi sahaya girdi. Göztepe'de stat krizi Spor
Yüzlerce kişi sahaya girdi. Göztepe'de stat krizi
Ağız yarası nedir? Ağız yarası belirtileri nelerdir? Ağız yarası tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Ağız yarası nedir? Ağız yarası belirtileri nelerdir? Ağız yarası tedavi yöntemleri nelerdir?
4 yaşındaki çocuk istismarcıyla aynı evde yaşıyor: İstismarcının yakın akrabası yüksek yargı üyesi çıktı, adalet arayan baba gözaltına alındı Güncel
4 yaşındaki çocuk istismarcıyla aynı evde yaşıyor: İstismarcının yakın akrabası yüksek yargı üyesi çıktı, adalet arayan baba gözaltına alındı
Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin" Magazin
Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin"
ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı Dünya
ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı
Wolves'te ligin başlamasına 3 gün kala flaş ayrılık Spor
Wolves'te ligin başlamasına 3 gün kala flaş ayrılık
Yapışkan otu kansere iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yapışkan otu kansere iyi geliyor