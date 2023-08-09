Yapışkan otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan şeker hastalığına iyi gelen yapışkan otunun faydaları dikkat çekti.

Yapışkan otuyla ilgili detaylar…

YAPIŞKAN OTU NEDİR?

Isırgangiller familyasından; ılıman bölgelerde yetişen, çok yıllık bir bitkidir.

Genellikle duvarların üzerlerinde ve diplerinde bulunur. Yaprakları almaşık ve tam kenarlıdır. Çiçekleri küçük kümeler halindedir.

YAPIŞKAN OTUNUN FAYDALARI

- İdrar söktürür.

-Kansızlığı giderir.

-Dizanteride faydalıdır.

-Göğsü yumuşatır. Rahatlık verir.

-Şeker hastalığında faydalıdır.

-lenf ve kan temizleyici, deri hastalıklarında ve kanser hastalıklarında yararlıdır.

-Çayı ile sürekli yapılan gargaralar guatr ağrılarını hafifletir

-Çayı ile yapılan gargaralar ses telleri kısıklıklarına da çok iyi gelir.

-Cilt yaralarının iyileşmesinde çok yararlıdır.

-Ağız yaralarına ve boğaz iltihaplarına bu çay gargaraları iyi gelir. İdraryollan enfeksiyonlan (kum-taş, sistit, nefrit sancılan, üre azalması) kullanılır. Safrakesesi taşında fayda sağlar.

-Öksürüğü geçirir.

-Romatizmada kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

2 çay kaşığı taze veya kuru bitki 150 ml kaynar su ile haşlanır ve 10 dakika demlenip süzülür.

Hemoroid ve bereler için kullanılır.

Bitkinin sıkılarak çıkarılan suyu sürülür.