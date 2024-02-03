Şekerbank’tan esnafa özel kampanya

Şekerbank, “Kapımız Esnafa Açık” platformu kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) ile daha önce gerçekleştirmiş olduğu iş birliğini esnafa özel avantajlarla yeniden hayata geçirdi. İş birliği protokolü Şekerbank Bireysel, İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken arasında TESK Genel Merkezi’nde düzenlenen bir törenle imzalandı. Banka, iş birliği ile birbirinden avantajlı ürün ve hizmetlerini tüm Türkiye’deki konfederasyon üyesi esnafın hizmetine sunacak.

TESK ÜYELERİNE KOLAYLIKLAR SUNULUYOR

Şekerbank, protokol kapsamında TESK üyesi esnaf müşterilerinin 100 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyacını 36 aya varan vade, 3 ay anapara ödemesiz dönem seçeneği ve avantajlı faiz oranları ile karşılayacak. Banka iş birliği ile eş zamanlı olarak esnaf müşterilerinin işinin başından ayrılmadan bankanın mobil uygulaması Şeker Mobil üzerinden kolaylıkla kredi başvurusu yapabilmesine de olanak sağlayacak. Ayrıca kampanya çerçevesinde esnafa EFT, havale ve FAST işlemleri ücretsiz sunulurken, uzaktan dijital olarak müşteri olan yeni esnaf müşteriler 12 ay POS aidat bedelinden de muaf tutulacak.

İŞ BİRLİĞİ ESNAFIN İŞLERİNİ BÜYÜTMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Esnafın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Şekerbank Bireysel, İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Geniş meslek gruplarını kapsayan yaklaşık 2,5 milyonu aşkın üyesi bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin esnafımız için verimli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise iş birliği ile ilgili şunları anlattı: “TESK olarak esnaf ve sanatkarlarımıza fayda ile birlikte ek avantajlar sağlayan iş birliklerinin her zaman destekçisiyiz. Esnaf ve sanatkarları desteklemek ekonomiye önemli bir katma değer sağlayacak. Bu kapsamda, Şekerbank ile gerçekleştirdiğimiz ve esnaflarımıza özel avantajlar sunan bu iş birliğinin esnafımız için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek paketinin ilerleyen zaman içerisinde daha da artırılarak esnafımızın işlerini büyütmesine katkı sağlamasını umuyoruz.”