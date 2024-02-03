Gaye Erkan görevden alınmış. İşte belgesi. İstifa etmemiş

Kaynak: Haber Merkezi
Gaye Erkan görevden alınmış. İşte belgesi. İstifa etmemiş
Merkez Bankası Başkanlığı görevini 9 ay sürdüren Hafize Gaye Erkan, dün gece sosyal medya üzerinden görevinden affını isteyerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararda ise Erkan’ın görevden alındığı yazıldı. Meğer Erkan, görevden alınınca istifa etti açıklaması yapmış.

Dün gece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya üzerinden ‘görevden affını isteyerek’ istifa ettiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan’ın aldığı kararla ilgili olarak ‘Tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise Erkan’ın “görevden alındığı” ifade edildi. Yine Cumhurbaşkanlığı kararında TCBM Başkanlığı görevine ise Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

GÖREVDEN AFFINI İSTEMİŞTİ

Hafize Gaye Erkan görevi bıraktığını dün gece sosyal medya hesabından duyurdu. Erkan, X paylaşımında; “Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

haberici.jpg

"GÖREVDEN ALINMIŞTIR" DETAYI

Atama kararında, ‘istifa ettiğini’ açıklayan Hafize Gaye Erkan ile ilgili ‘görevden alınmıştır’ ifadesinin yer alması ise dikkat çekti. Meğer Erkan, görevden alınacağını anlayınca istifa etti açıklaması yapmış sorusunu akıllara getirdi.

Resmi Gazete'deki atama kararında şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnemesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince başkan yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır"

İlgili Haberler
Ali Babacan haberi duyunca böyle tepki verdi. 'Erdoğan istifa mı etti?'
Gaye Erkan istifa etti. Pazartesi piyasalar nasıl açılacak? Remzi Özdemir yazdı
Son Haberler
2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi Gündem
2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Şeffaf yağ şişelerine gizlemiş 6 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi Gündem
Şeffaf yağ şişelerine gizlemiş 6 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
Güzele bakmak sevaptır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Güzele bakmak sevaptır atasözünün anlamı nedir?
1 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi Yerel Haberler
1 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Sema Öztürk kimdir kaç yaşında nereli? Magazin
Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Sema Öztürk kimdir kaç yaşında nereli?
Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözünün anlamı nedir?