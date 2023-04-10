Diyabetten kansere pek çok hastalığın sebebi olabilen aşırı şeker tüketimi Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği orana göre ülkemizde çok daha yüksek. Şeker tüketimi durduğunda neler olacağını uzmanlar araştırdı. Peki, şekeri bıraktıktan sonra vücudumuzda neler olur? Şeker vücutta nelere sebep olur?

Şekeri bıraktığınız süreçte kademeli olarak vücudunuzda değişimler meydana gelir. İşte şekeri bıraktıktan sonra vücudumuzda meydana gelenler..

Şekeri bıraktığınız 1 saat içerisinde baş dönmesi, sinirlilik meydana gelebilir.

ŞEKERİ BIRAKTIKTAN 1 SAAT SONRA

Günlük tükettiğiniz şeker miktarına bağlı olarak, kan şekeri seviyelerinde değişen düşüşler, terleme, titreme, sinirlilik hali, açlık ve üzüntü yaşayabilirsiniz. Bu süreçte lifli taze sebzeler, protein ve sağlıklı yağlar tüketerek bu semptomlarla başa çıkabilirsiniz.

ŞEKERİ BIRAKTIKTAN 1 GÜN SONRA

Şekeri bıraktıktan sonra hemen sonraki günler bu süreçte en zorlanacağınız zamanlardan biridir, baş ağrısı ve enerjide düşüş gibi bir takım belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Fakat bu durum aslında vücudunuzun kendini iyileştirmeye çalıştığının bir göstergesidir. Şekeri tamamen kesmek bu mikroorganizmaların büyümelerine ve gelişmelerine engel olur.

ŞEKERİ BIRAKTIKTAN 1 HAFTA SONRA

Vücudunuz, şekeri bıraktıktan bir hafta sonra insülin seviyenizdeki bu değişimle beraber, kendini iyileştirmeye ve tedavi etmeye tam anlamıyla başlar. Vücutta ilk 72 saat içerisindeki insülin seviyesi stabil kalırsa vücudunuzda yağ depolamada yer alan diğer hormonlar da normal seviyelere gelmeye başlar. Ayrıca cildiniz pürüzsüzleşir ve yüzünüzde daha az şişkinlik olur.

ŞEKERİ BIRAKTIKTAN 1 AY SONRA

Bu noktada şekerin size neler yaptığını, neden sadece kilo alımına ve mantar enfeksiyonlarına yol açmadığını aynı zamanda bir bağımlılık olduğunu kesin bir şekilde anlayacaksınız. Bu süreçte psikolojik olarak kendinizi çok daha iyi hissedecek, kilo verecek ve sağlığınızın günbegün iyileştiğini fark edeceksiniz.

ŞEKERİ BIRAKTIKTAN 1 YIL SONRA

Bir yıl boyunca rafine şeker tüketmezseniz cildinizdeki akne, tahriş ve çizgilenmelerde ciddi bir değişim meydana gelecek. Dahası diyabet, kalp krizi ve felç gibi hastalıkların riskinde bir azalma göreceksiniz. Ayrıca yaşam kalitenizi ve süresini de artıracaksınız.