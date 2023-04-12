Şekeri yükselene iyi gelen besin

Editör: Naim Arıoğlu

Yaban mersini Amerikan çay üzümlerine benzer meyveleri olan bir çalı bitkisi. Yaban Mersini Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Amerika’da Kayalık Dağlar’dan gelen uzun ömürlü bir bitki. Aynı zamanda kızılcık meyve ailesi ile de ilgili. Ülkemizde yaban mersinine farklı bölgelerde farklı isimler veriliyor. Sözgelimi Rize’de likapa, Trabzon’da Ligarba, Lifos veya Trabzon Üzümü, Artvin’de Morsivit veya Mahabak, Giresun’da Çalı Çileği…

Peki, Yaban mersinin yararları neler?

Yaban mersini güçlü bir antioksidan.

Görme bozukluklarına iyi gelir.

İdrar yolu enfeksiyonlarının giderilmesine yardımcı olur.

Alzheimer hastalığının oluşumunu engelleyebileceğine dair araştırma sonuçları olmuştur.

Damar sertliği ve varise iyi gelir. Güçlü bir şeker düşürücü.

