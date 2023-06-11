Piyasada şekersiz olduğu iddiasıyla satılan kolalar insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Peki, şekersiz kola zararlı mı? Şekersiz kola vücuda ne yapıyor?

The Sun, bilim insanları ve bilimsel araştırmaları derleyerek, piyasada “şekersiz” ibaresiyle satılan ürünlerin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu aktardı.

Gazeteye konuşan diş hekimi Dr. Raj Juneja, “Bu tür diyet içecekler diğer gazlı içecekler gibi çok yüksek oranda asidik. Diş minesine zarar vererek, vücudun yağ depolama merkezlerini harekete geçirebilir” dedi.

ŞEKERSİZ KOLA ZARARLI MI?

Juneja bu tür içeceklerdeki gazın oluşması için bir karbonasyon sürecinden geçildiğinin altını çizerek bunun dişte hassaslığa sebebiyet verebileceğini dile getirdi.

Bir diğer İngiliz ortodontist Dr. Khaled Kasem ise, “Eğer bu tür içecekleri içecekseniz pipet kullanmanızı ve bunları tükettikten hemen sonra su içmenizi tavsiye ederim” yorumunu yaptı.

Kasem, diyet gazlı içecekleri içtikten 20 dakika sonra insülin üretiminin tetiklendiğini belirtirken gazeteye konuşan Dr. Matthew Snelson ise, “Vücudumuz alınan gıdalara tepki olarak insülin salgılar ve bu da özellikle karbonhidrat içeren gıdalarda olur. İnsülin, vücudun yağ depolamasında bir rol oynar” yorumunu yaptı.

ŞEKERSİZ KOLA VÜCUDA NE YAPIYOR?

Mayıs ayında Dünya Sağlık örgütü bir araştırma yapmış ve az şekerli tatlandırıcıların zararlarını gündeme getirmişti. Bu tür ürünlerin “kilo vermek için” kullanılmaması gerektiği duyurulmuştu.

Uzmanlar, diyet gazlı içecekleri içtikten sonraki 40’ıncı dakikada “kısa bağımlılık halinin” tetiklendiğini ve 60 dakika sonra ise bu tür içeceklerdeki kafeinin susuzluğu artıracağını söyledi.

Dr. Juneja, “Diyet içeceklerde normal gazlı içeceklere göre daha az kafein olsa da yine de bir miktar kafein var. Kafein dehidrasyona sebep olabilir” dedi.