Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da geçen ay yaşanan sel sonrası taşan ve 5 metre genişleyen Roma dönemine ait antik su kanalında, tarihi objeler ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
1/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 1
2/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 2

Aynı döneme ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları, zemin taşları ile mimari bloklar Amasra Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı.

3/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 3

Amasra'da, Roma dönemine ait antik su kanalı, 1990 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındı.

4/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 4

Yerel halk arasında ‘Horhor Deresi’ olarak bilinen kanal, 9 Temmuz'da yaşanan sel sonrası taştı.

5/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 5

200 metre akarak yamaçlardan gelen yağmur sularını Karadeniz'e taşıyan su kanalının yatağı, selin ardından 5 metre genişledi.

6/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 6

Yatağın genişlemesiyle antik su kanalında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bazı tarihi eserler ortaya çıktı.

7/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 7

Amasra Müze Müdürlüğü ekipleri, ortaya çıkan tarihi sütun parçaları, zemin taşları ile mimari blokları incelemeye aldı. Eserlerin, incelemenin ardından koruma altına alınacağı öğrenildi.

8/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 8

Mahalleliden Şaban Serdar, “Selden önce derede hiçbir şey gözükmüyordu, sel olduktan sonra bu eserler ortaya çıktı.

9/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 9

Daha önce bu derede hiç eser görmedik. İlk görüyoruz. Dere içerisinde tarihi sütunlar ve bazı objeler var" diye konuştu.

10/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 10
11/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 11
12/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 12
13/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 13
14/14
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik 14
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Köylülerin dağdan topladığı ürünün kilosu 3 bin TL. 5 kilo bulunca sevinçten zeybek oynadılar
Köylülerin dağdan topladığı ürünün kilosu 3 bin TL. 5 kilo bulunca sevinçten zeybek oynadılar
Van Gölü’nde acı fotoğraf. Binlerce martı öldü binlercesi de ölümü bekliyor
Van Gölü’nde acı fotoğraf. Binlerce martı öldü binlercesi de ölümü bekliyor
İlber Ortaylı bir şehrin nasıl gezileceğini açıkladı. Bunları yapmıyorsanız 'şehri gezdim' demeyin
İlber Ortaylı bir şehrin nasıl gezileceğini açıkladı. Bunları yapmıyorsanız 'şehri gezdim' demeyin
Meteoroloji bölge bölge uyardı. Sağanak ve fırtına geri geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı. Sağanak ve fırtına geri geliyor
Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Meteoroloji’den İstanbul dahil 7 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji’den İstanbul dahil 7 kent için sarı kodlu uyarı