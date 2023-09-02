Sağanak yağmur koca şehri böyle yuttu. “Verginin karşılığını verin geri”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun bugün kentte olduğuna dikkat çeken eski CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Yaklaşık 30-35 dakikalık yağmurdan sonra Uşak tamamen kilitlendi.

Hem Ankara hem de İzmir istikameti tamamen tıkanmış durumda. İnsanlar çile çekmekte. Numan Kurtulmuş’a sesleniyorum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sesleniyorum:

Uşaklı vatandaş devlete vergi ödüyor, ödediği verginin karşılığını istiyor.

Uşak bugün kara bir gün geçiriyor, yapılan alt yapı hizmetlerinin yetersizliğinden. Altyapı Bakanına buradan sesleniyorum; Uşaklının ödediği verginin karşılığını verin geri, Uşak’a gerekli yatırımı yapın” dedi.