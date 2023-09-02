Sağanak yağmur koca şehri böyle yuttu. “Verginin karşılığını verin geri”

Uşak’ta sağanak yağmur yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Araçlar, su basan alt geçitlerde mahsur kaldı.

KAYNAK: ANKA
Sağanak yağmur koca şehri böyle yuttu. “Verginin karşılığını verin geri”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun bugün kentte olduğuna dikkat çeken eski CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Yaklaşık 30-35 dakikalık yağmurdan sonra Uşak tamamen kilitlendi.

usak-1.jpeg

Hem Ankara hem de İzmir istikameti tamamen tıkanmış durumda. İnsanlar çile çekmekte. Numan Kurtulmuş’a sesleniyorum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sesleniyorum:

Uşaklı vatandaş devlete vergi ödüyor, ödediği verginin karşılığını istiyor.

usak-2.jpeg

Uşak bugün kara bir gün geçiriyor, yapılan alt yapı hizmetlerinin yetersizliğinden. Altyapı Bakanına buradan sesleniyorum; Uşaklının ödediği verginin karşılığını verin geri, Uşak’a gerekli yatırımı yapın” dedi.

İlgili Haberler
Sel felaketi sonrası gün yüzüne çıktı. Mahalleli şaşkın: Daha önce böyle bir şey görmedik
Bangladeş'te sel felaketinde ölenlerin sayısı 57'ye çıktı
Bangladeş'te sel felaketinde ölenlerin sayısı 57'ye çıktı
Bozkurt’ta sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı
Bozkurt’ta sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı
Hindistan'da sel felaketi. İnsanlar sularda sürüklendi
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Son Haberler
Cem Uzan Galatasaray için canlı yayında ağladı Spor
Cem Uzan Galatasaray için canlı yayında ağladı
Fenerbahçe gol yağdırdı Spor
Fenerbahçe gol yağdırdı
Sokak röportajında 'günahsal boyut' tartışması Güncel
Sokak röportajında 'günahsal boyut' tartışması
Bandırmaspor Sakaryaspor karşısında hata yapmadı Spor
Bandırmaspor Sakaryaspor karşısında hata yapmadı
Filenin Efeleri Yunanistan'ı devirdi Spor
Filenin Efeleri Yunanistan'ı devirdi
Melih Gökçek milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösterdi Güncel
Melih Gökçek milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösterdi