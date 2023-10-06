Hindistan’ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle göl ve nehirdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Sikkim eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiği belirtildi.

Selden 22 binden fazla kişinin etkilendiği, bazı otoyolların trafiğe kapandığı ve 11 köprünün yıkıldığı aktarıldı. Dört bölgede 270'ten fazla evin ise hasar gördüğü veya yıkıldığı kaydedildi. Eyaletin Ekim ayının ilk 5 gününde mevsim normallerinin iki katından fazla yağış aldığı öğrenildi.

Kurtarma ekipleri, bazıları asker olmak üzere kaybolan 100'den fazla kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.