Sel nedeniyle 2 kişinin öldüğü Aksaray'da polis ve AFAD teyakkuzda

Aksaray’da öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından polis ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Geçtiğimiz ay şiddetli yağışın ardından Güzelyurt ilçesi yolu Kireçlik mevkiinde 1’i bebek 2 kişinin ölümüne neden olan sel bölgesinde güvenlik önlemleri alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bölgedeki yollarda güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de sel bölgesinde akıntı ve dere yataklarını denetledi. Çok sayıda polis ve AFAD ekibinin görev aldığı bölgede denetimler yağışlar sürdükçe devam edecek. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, dere yataklarından şiddetli akan su birikintileri de dikkat çekti.