Sel suları şelale yarattı

Editör: Murat ÖZTÜRK

Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçenin Şıhbarak ve Süvegenler mahallelerinde yağış nedeniyle sel oluştu.

Bir yamaçtan aşağıya dökülen sel suları adeta mini bir şelale oluşmasına neden oldu. Vatandaşlar sel sularını cep telefonuyla görüntülendi.

Sel nedeniyle şuana kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Bir vatandaş "Sel suları dere gibi akmaya başladı. Yüksek tepelerden aşağıya şelale gibi akan su önüne ne çıktıysa sürükledi. İnsan seyrederken bile ürperiyor" yorumunu yaptı.