Sel ve aşırı yağışın felaketinin bilançosu: 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kdz. Ereğli ilçesindeki askeri limanın mendireğine çarparak battığı söylenilen "Kafkametler" adlı kuru yük gemisindeki 12 mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Kafkametler dün saat 10.14 gibi maalesef çapası tutunamıyor. Savcılık, bilirkişiler bununla ilgili raporu verinceye kadar net konuşmamız doğru olmaz. Bu tahmini bir bilgi. Çapanın tutunamaması ve geminin dolayısıyla kontrolü kaybetmesinden sonra askeri mendireğin uç tarafındaki kısma çarpıyor ve parçalanıyor.

Bu görüntü var bizde. Oradan başlamak üzere bütün oraya battığı saatten itibaren kara gözetlemesini yapıyorlar. O gözetlemeler sayesinde aşçı olduğu söylenen bir mürettebata ulaştık. Geminin hemen mendireğin çarptığı yerin önündeki sularda olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların hepsini hava koşulları normalleştiği zaman tespit edebiliriz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak Karadeniz Ereğli limanında gerçekleşen kuvvetli yağış ve fırtına sonrası durumu değerlendirdi. Bakan Yerlikaya, rüzgarın hızının zaman zaman 70 knotun üzerine çıktığını ve dalga boylarının 8-9 metreye ulaştığını belirtti.

Kdz. Ereğli'de meydana gelen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle, İzmir'e gitmekte olan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarptı ve battı.

Geminin 12 Türk mürettebatından birinin cansız bedenine ulaşıldı, 11 mürettebata ise halen ulaşılamadı.

Bu sabah saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 uçak, 1 helikopter ve botların yer aldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Kıyı Emniyeti, Jandarma, Emniyet ve itfaiye ekiplerinin de katıldığını aktardı.

Yerlikaya, Zonguldak'ta 4, Batman'da 4 ve Diyarbakır Hani'de 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, böylece fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı toplamda 9 vatandaşın vefat ettiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, zarar gören okullar ve evler için AFAD tarafından 50 milyon lira kaynak ayrıldığını, zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve Cuma gününe kadar destek ödemelerinin yapılacağını duyurdu.