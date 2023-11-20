Batan gemideki kayıp denizcilerin isimleri açıklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan ve mendireğe çarparak battığı belirlenen 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin 12 Türk’ten oluşan mürettebat listesi ortaya çıktı.

Kafkametler gemisinin mürettebatındaki personelin isimleri şu şekilde:

Kaptan Cemal Turan

2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan

Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş

Başmühendis Veli Özel

2’nci Makinist Göksel Özel

Güverte Ustası Tamer Özer

Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu

Gemici Mustafa Nacar

Usta makinist Cüneyt Aygen

Yağcı Ömer Hebip

Aşçı Metin

NE OLDU?

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle deniz trafiğinde zorlu anlar yaşanıyor.

Sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir gemi kayboldu.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemide 12 personel bulunuyor. "Kafkametler" adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, fırtınada kaybolan Kafkametler gemisinin battığını ve 12 mürettebata ulaşılamadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“19 Kasım Pazar günü gün başlamadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde yirmi dokuz şehrimizle ilgili turuncu alarm verdi. Ama gün içerisinde bu turuncu uyarı kırk bir şehre kadar yükseldi.

Sağanak yağış, fırtına uyarısı, bütün medya aracılığıyla hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, hem İçişleri Bakanlığı, AFAD başkanlığı tarafından da yapıldı.

Büyük hazırlıklar yapıldı, Valiliklerimizin koordinasyonlarında belediyeler, sivil toplum kuruluşları gerçekten önemli hazırlıklar yaptılar. Şu ana kadar AFAD başkanlığımızın verilerini paylaşmak istiyorum.

On altı ilimizde bin 611 vatandaşlarımızdan gelen ihbar sayısı var. Bu gelen ihbarlarla ilgili kısa bir açıklama yapacak olursak 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve bin 150 diğer olaylar olmak üzere toplam bin 611 ihbar. Maalesef iki can kaybı var. Diyarbakır Han ilçemizde bir kişi, Batman ilinde meydana gelen aşırı yağışlar sebebiyle yine bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Biz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine iki ilimizde 50 yaralı var.

Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Zarar gören araç sayılarımız dört ilde 16. Şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17, başta valilerimizin koordinasyonu olmak üzere yine AFAD'ımızın koordinesiyle 7 bin 17 görevli arkadaşlarımız var. Dört ilde 109 vatandaşımız da yapılan ihbarlar üzerine bu görevli olan arkadaşlarımız tarafındanda kurtarıldı.

Şu anda Zonguldak Karadeniz Ereğli için değerli arkadaşlar olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında İzmir Aliağa Limanına varmak üzere Karadeniz Ereğli Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı "Kafkametler" isimli yük gemisiyle iç limandan dış limana çıkış esnasında iletişim kesintisi yaşandığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden yaklaşma imkanı bulunmadığından bölgede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlarca başlatılan izleme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye Kocaeli ilimizden polis dalgıç ekibi sevk edilmiş, AFAD Arama Kurtarma ekiplerimiz de göreve hazır halde bekletilmektedir. Deniz ve hava şartlarının müdahale imkanı vermesiyle birlikte 12 kişilik gemi mürettebatını arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılacaktır."

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden de kayıp gemiyle ilgili açıklama geldi.

12 personelin bulunduğu gemi ile temas kurulamadığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamadığı ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamadığı belirtilen açıklamada:

"Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır" denildi.