Selahattin Demirtaş mahkemede konuştu: Bir gün bu ülkeyi ben yöneteceğim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Selahattin Demirtaş mahkemede konuştu: Bir gün bu ülkeyi ben yöneteceğim

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, miting konuşmaları nedeni ile mahkeme karşısına çıktığı duruşmada “İddialıyım. Bir gün Selahattin Demirtaş olarak bu ülkeyi halkın desteğiyle ben yöneteceğim.” İfadelerini kullandı.

8 senedir cezaevinde olan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bugün miting konuşmaları nedeni ile hakim karşısına çıktı. Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden SEGBİS yolu ile katıldı. Demirtaş’ın savunmasına avukatlarının yanı sıra DEM Milletvekili Ali Bozan’da katıldı.

Yer yer hakim ile karşılıklı diyaloğa girdiği aktarılan Demirtaş, savunmasının sonunda ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Osman Kavala ile beraber kendisinin içeride tutulması ile hukuksuzluk yapıldığını ve doların enflasyonun bundan dolayı da yükseldiğini belirten Demirtaş, bir gün ülkeyi yöneteceğini şu sözler ile ifade etti:

“Bizi hapiste tutabilmek için yapılan hukuksuzluğun faturasını toplum ödüyor. Dolar yükseliyor, enflasyon yükseliyor. Ekonomiyi, iktidarın aparatına dönüşen yargı çökertti. Demirtaş ve Kavala hapiste kalabilsin diye emekliler her ay 22 bin TL ödüyor.

Memurlar bir maaş ödüyor. Tabiri caizse bedelli hapis yatıyoruz, parasını da siz ödüyorsunuz. Neden? Bu iktidar kalabilsin diye. Bugün cezaevinde konuşuyorum, yarın bakarsınız iktidardan konuşurum. İddialıyım.

Bir gün Selahattin Demirtaş olarak bu ülkeyi halkın desteğiyle ben yöneteceğim. İntikamcı olmayacağız. Bana bugün ceza verirseniz peynire, domatese biraz daha zam yapmış olacaksınız. Hukuka güveni biraz daha azaltacaksınız.”

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