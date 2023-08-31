Selçuk Geçer yıl sonunda doların kaç TL olacağını açıkladı: En iyi ihtimal bile gözleri fal taşı gibi açtırıyor

Ekonomist Selçuk Geçer, doların Türk lirası karşısında 42 TL'ye kadar yükseleceğini açıkladı ve "Aslında 42 TL tahmini oldukça iyimser bir senaryo" dedi.

Selçuk Geçer yıl sonunda doların kaç TL olacağını açıkladı: En iyi ihtimal bile gözleri fal taşı gibi açtırıyor

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar / TL kuruyla ilgili beklentilerini açıkladı. Geçer, doların diğer ürünler gibi enflasyonla ilişkili olduğunu, bir ülkenin para biriminin enflasyon oranında değer kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve "Aslında bu durum yalnızca dolar için değil, tüm ürün fiyatları için kaçınılmaz bir durumdur. Eğer bir ürünün fiyatını enflasyon karşılığının altında tutmaya çalışırsanız, ya kıtlık ve karaborsa ortaya çıkar ya da büyük kırılganlıklar meydana gelir" ifadelerini kullandı.

“NERELERE GİDEBİLECEĞİNİ SİZ DÜŞÜNÜN”

Seçer konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Bu arada 42 lira son derece iyimser bir rakam. Resmi TÜİK enflasyonuna göre yapılmış hesaplama. Ne kadar gerçekçi olduğunu ve aslında ENAG ya da bizim gerçek enflasyonumuz işin içine konulsa nerelere gidebileceğini siz düşünün. Kısaca çok inandırıcı olmayan TÜİK enflasyonuna göre bile dolar şu anda olması gereken yerin çok altında. Bu arada benzer durum Euro, Sterlin ve diğer tüm yabancı para birimleri için aynı oranda geçerli. Peki, neden ısrarla döviz olması gereken yere yani birikmiş enflasyon karşılığına gitmeli diyorum?

Faiz kararı sonrası Türk Lirası (TL) yüzde 6,5 değerlendi. Dolar/TL kuru, 27,25’den 25,20’ye kadar geriledi. Haftayı 26 liranın üzerinde tamamlasa da yükseliş hızını azaltmış oldu. Şu soru da merak ediliyor: “Kur neden tekrar yükseldi?” Çünkü belirsizlik devam ediyor.

ÖRNEK Mİ İSTERSİNİZ?

Uygulanan bu yanlış politika sonrası;

- Merkez Bankası rezervlerinin dip yapması hatta net rezervlerin bile eksiye düşmesi

- Bütçenin borç batağına sürüklenerek tam bir kara delik haline gelmesi

- Uzun vadeli borç hayal olması, kısa vadeli tefeci borçlarına büyük faizler ödemek zorunda kalınması

- Faiz giderlerinin anapara giderlerini geçmesi

- CDS'lerin patlaması

- Yurtdışı ve yurtiçi kredi maliyetlerinin yükselmesi

- Dış Ticaret Açığı ve Cari Açığın patlaması

- Faiz ekonomisi yerine taviz ekonomisine geçilmesi

- Kredi notlarımızın çöp seviyesine düşmesi

- Gizli işsizliğin artması

- Şirketlerin vergi ve borç batağı ile iflasın eşiğine sürüklenmesi

- Merkezi yönetim bütçesinin yılın ilk yarısını bile çıkaramaması

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