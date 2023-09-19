Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara çok kritik uyarı. Yatırımın rengi değişti

Ekonomist Selçuk Geçer "Yatırımın rengi değişti. Konut ve araç sektöründe ortalık karıştı. Araç ve ev almayı düşünenler çok ama çok dikkat etsin" diyerek büyük tüyoyu verdi.
Haberglobal'de yer alan bilgilere göre, Ekonomist Selçuk Geçer YouTube hesabı üzerinden paylaştığı “Ben demedim hükümet dedi dolar 45 olacak” başlıklı son YouTube videosunda yatırımcılardan gelen soruları ICRYPEX'in CEO'su Gökalp İçer ile birlikte yanıtladı.
Özellikle kripto para piyasalarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan İçer'in yanı sıra Selçuk Geçer'in ev ve konut piyasalarına dair beklentisi büyük ilgi gördü.Selçuk Geçer sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gündeme yönelik güncel konuları ile ilgi görmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta sonu yayınladığı son YouTube videosunda doların geleceği yeni yıl sonu seviyesine değinen ardından akaryakıt fiyatlarına yönelik uygulanan zamlara dikkat çeken Geçer hem YouTube platformundan hem de Twitter hesabı üzerinden takipçileri ile etkileşimde kalmayı sürdürüyor.
Selçuk Geçer'in twitter hesabı üzerinden paylaştığı son gönderide “Dolar yine 27… Hani 20 olacaktı” diyerek çıkışta bulundu. Sosyal medyanın her alanında aktif olmaya önem veren Selçuk Geçer ne dolar ne altın ne de euro… Konut ve araç sektörüne yönelik çarpıcı açıklamaları ile daha büyük ilgi gördü.
Selçuk Geçer sözlerinde “Depremin ardından konut piyasalarında büyük bir değişiklik yaşanıyor” diyerek bu sürecin yerli ve yabancı yatırımcılara olabilecek etkisine değindi.
Selçuk Geçer “TOKİ projesi gibi hükümetin konut sektörüne yönelik attığı adımlardan kaynaklı olarak fiyatlar aşağı çekilebilecek ancak konut talebindeki azalma nedeniyle fiyat düşüşlerinin yaşanabilir.
Ev almayı düşünenler için bu süreç önemli” dedi. Diğer tahmini ise otomobil sektörüne yönelikti. “Belirli araç türlerinde fiyatlar önemli oranda artacak” diyen Geçer otomobil piyasalarında yaşanacak hareketliliğe dikkat çekti.
Dünya genelinde artan otomobil üretim maliyetleri doğrudan Türkiye'yi de etkiliyor. Bu durum fiyatlara fahiş rakamlarla yansıyor. Selçuk Geçer hükümetin getirdiği 6+6 kuralının yanı sıra küresel piyasalarda yaşanan üretim sorunlarına ve fiyat artışlarına dikkat çekt.
Ev ve araç alacaklara yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Geçer piyasalardaki fahiş artış düzenine de değindi.