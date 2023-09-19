Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara çok kritik uyarı. Yatırımın rengi değişti

Selçuk Geçer'in twitter hesabı üzerinden paylaştığı son gönderide “Dolar yine 27… Hani 20 olacaktı” diyerek çıkışta bulundu. Sosyal medyanın her alanında aktif olmaya önem veren Selçuk Geçer ne dolar ne altın ne de euro… Konut ve araç sektörüne yönelik çarpıcı açıklamaları ile daha büyük ilgi gördü.