LPG'ye zam! Bu gece yarısı uçuşa geçiyor. Bu zam vatandaşı çıldırtacak

Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat artışları sonra vatandaş hesap yaparken adeta ekonomistyenliğe doğru yöneldi.

Vatandaş benzin ve motorin fiyatlarının yakın takipçisi oldu. Bazen kuruş kuruş artan benzin ve motorin bazen de lira lira geldi.

Bu kez de bir zam haberi LPG'den geldi.

LPG'ye bu geceden itibaren 69 kuruş zam geleceği ifade edildi.

BENZİN VE MOTORİNDE FİYATLAR NE OLACAK?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre ise benzin ve motorine herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

Şu anlık bu gece yapılacak LPG zammının benzin ve motorine etki etmeyeceği bildirildi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 40.17

Benzinin litresi 36.71

Ankara

Motorin litresi 40.73

Benzinin litresi 37.31

İzmir

Motorin litresi 40.91

Benzinin litresi 37.42

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

PETROL FİYATLARI ARTTI

Cuma günü 94,63 dolara kadar çıkan Brent petrolünün varil fiyatı, günü 93,93 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Ancak bugün itibarıyla 94,73 dolar seviyesine çıkarak yüzde 0,85'lik bir artış kaydetti.

Bu yükseliş, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerindeki kesintilerin devam etmesinin ardından yılın son çeyreğinde küresel talep ve arz dengesizliğinin artacağı endişesiyle gerçekleşti. Uzmanlar, bu kesintilerin yılın son çeyreğinde piyasayı günde 2 milyon varil açığa itebileceğini tahmin ediyor.

Çin'in ekonomiye yönelik teşvik politikalarının petrol talebinde toparlanmaya yol açacağına dair beklentiler ve ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler de petrol fiyatlarındaki artışı destekliyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAM YOLDA GELEBİLİR

Bu durum, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının da artmasına yol açabilir. Yatırımcılar, bu hafta küresel merkez bankalarının faiz politikalarına dair ipuçları ve Çin'den gelecek önemli ekonomik verileri yakından takip edecekler.

Teknik olarak, Brent petrolde 94,77 ile 94,92 dolar aralığının direnç, 94,31 ile 94,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.