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  • Selçuk Geçer’den küfürlü paylaşım. İmam sayısı doktor sayısını geçince kendinden geçti

Selçuk Geçer’den küfürlü paylaşım. İmam sayısı doktor sayısını geçince kendinden geçti

Türkiye’de tartışmalı hale gelen imam sayısı ile ilgili ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:38
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Selçuk Geçer’den küfürlü paylaşım

Selçuk Geçer’den küfürlü paylaşım. İmam sayısı doktor sayısını geçince kendinden geçti
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de hastanelerde çalışan doktor sayısını 133 bin 418 olarak açıkladı. Doktor sayısı, 2023'te 36 milyar liralık bütçesiyle altı bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 141 bin 769 olan personel sayısının gerisinde kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 faaliyet raporunda, 2022'de 137 bin 563 olan personel sayısının 2023'te 141 bin 769'a yükseldiği bilgisi yer aldı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçenin yüzde 81,27'sini personel giderlerine harcadığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bir soru önergesinde Türkiye’de 133 bin 418 hekimin hastanelerde çalıştığını açıklamıştı.

Bunun üzerine bir paylaşım yapan Selçuk Geçer, “Gömün a*k” paylaşımı yaptı.




 

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