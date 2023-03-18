Selçuk Geçer doları olanlara seslendi: Dört gün sonra ters köşe olacaksınız

Dolarda hareketlilik devam ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce Türkiye'de radikal bir dolar artışı yaşanmasının 'sürpriz' olacağını açıkladı.

Geçer, buna karşın aylardır dolar için psikolojik sınır olan 19 bandının üstüne çıkılmasına da dikkat çekerek "Dolar uçurumun kıyısında" uyarısında bulundu.

Ekonomist Geçer 21-22 Mart'ta yapılacak FED toplantısı için haftalar öncesinde oluşan piyasa beklentisinin 25-50 baz puanlık artış olduğunu aktardı.

Geçer şöyle konuştu:

"DOLAR İÇİN POZİSYON ALANLAR TERS KÖŞE OLACAK"

"Powell'ın açıklamaları ortada. Birkaç bankanın batması ve altın ile kripto paralardaki yükselişin ardından, haklı olarak, 21-22 Mart tarihli FED toplantılarından da bankaları zora sokacak bir kararın çıkmayabileceği dillendirilmeye başlandı. ABD'de önemli olan, saygınlığı bulunan bazı finans kuruluşlarından da faiz artırımının yapılmamasına yönelik beklenti raporları geldi bu hafta içinde. Buna göre kendini fiyatlayan piyasanın yanılacağını düşünüyorum.

Bence 22 Mart gecesi FED Başkanı Powell çıkacak ve 25 baz puanlık bir faiz artırımını açıklayacak. Dolar kuru için bu açıklama da güçlü bir mesaj olacaktır çünkü yaşanan iflasların ardından dahi 'sıkı para politikaları' konusunda taviz vermeyen ABD'nin faiz artırma trendinin uzun soluklu olacağının kanıtı niteliğinde bir karar olacaktır. Türkiye'ye etkisi ne olur derseniz, normal şartlarda bu tür kararların elbette dolar kurunu TL karşısında yukarı çeken bir etkisi olması gerekir ancak şu an için Türkiye'yi normal ekonomik kıstaslar ile değerlendirmek hata olur.

"14 MAYIS'A KADAR DOLARDA ARTIŞ BEKLEMEYİN"

Türkiye'de 7 aydır yükselmeyen, sadece yukarı doğru ufak ufak kımıldayan bir dolar kuru bulunuyor. Bu kuru yatıştıracak, sakinleştirecek hiçbir yapısal ekonomik değişiklik yapılmadı. O halde dolar kuru neden artmıyor? Aslında artıyor arkadaşlar. Şu anda dolar kuru 25 lira seviyesini geçmiş durumda reel sektörde.

Tabeladaki kur içinse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçimlere kadar elindeki bütün araçlarla uyguladığı bir baskı mevcut. Bu baskı seçimi AKP kazansa da, kaybetse de kırılacak ve dolar seçimlerin ardından yukarı yönlü bir kırılma yaşayacak. Yine de Haziran ayına kadar dikkate değer bir artı yaşanacağını düşünmüyorum.

YIL SONUNA KADAR 40 LİRAYI BULABİLİR

Geçmişte dolar konusunda yaptığı sansasyonel açıklamaları nedeniyle BDDK tarafından hakkında şikayette bulunulan Geçer, AKP'nin seçimi kazanması ve "Faiz Sebep Enflasyon Sonuçtur" yaklaşımını terk etmemesi halinde, Haziran sonrası süreçte doların önce 26 lira, Aralık sonuna kadar ise 40 liralara kadar ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtti.

Bu tahminini iddialı bulanlara İngiltere merkezli bankaların raporlarını incelemelerini tavsiye eden Geçer, uluslararası finans kuruluşlarının beklentisinin bu olduğunu hatırlatarak, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi.