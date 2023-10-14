Selçuk İnan'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: O maçı ben iptal ettirdim

Galatasaray kariyerine yönelik açıklamalarda bulunan Selçuk İnan Fenerbahçe ve Juventus'a karşı oynadıkları maçlar ile ilgili konuştu.

Selçuk İnan'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: O maçı ben iptal ettirdim

Uzun yıllar Galatasaray ve A Milli Takım’ın formasını terleten Selçuk İnan, Youtube kanalı Markaj'ın programına konuk oldu. Eski milli futbolcu, Galatasaray kariyerinde yaşadıklarını anlattı.

“İLK DEFA BAŞIMIZA GELEN BİR ŞEYDİ”
Galatasaray, 2011-2012 sezonunda Süper Lig play-off finalinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Selçuk İnan o anlar için, "İlk defa başımıza gelen bir şeydi. Rakibimizin sahasına gidip final oynayacaktık. Maçtan önce Florya'da değil bir otelde kalıyorduk. Odaların koridorlarını görmeniz lazım. Kimse uyuyamıyordu. Fatih hoca teknik ve taktik dışında motivasyon konuşmasıyla birlikte bizi nelerin beklediğini bize anlattı. Galatasaray'a gelmeyi ben tercih ettim. Bu fotoğraf çocukluğumun ve hayallerimin gerçekleştiğinin çığlıklarını temsil eden bir fotoğraftı." dedi.

“ERTELEYELİM O ZAMAN”
Şampiyonlar Ligi'nin 2013-14 sezonunda Juventus ile oynanan son grup maçında karşılaşmanın nasıl ertelendiğini anlatan Selçuk İnan, "Hakem beni ve Buffon'u çağırdı. 'Ne düşünüyorsunuz erteleyelim mi maçı?' diye sordu. Buffon da 'Ev sahibinin kaptanı nasıl isterse öyle yapalım.' deyince ben de 'Erteleyelim o zaman.' dedim." şeklinde açıkladı.

PERFORMANSI
2011-2020 yılları arasında Galatasaray’da forma giyen Selçuk İnan sarı-kırmızılılarda çıktığı 331 maçta 59 64 asist kaydetti.

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