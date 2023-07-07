Selçuklu Belediyesi önündeki ‘L’ harfi çalındı

Twitter'dan paylaşım yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tabelanın bir fotoğrafı paylaşarak, "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" şeklinde tweet paylaştı.
Pekyatırmacı'nın tweeti sosyal medyada gündem oldu.
Konya'da Selçuklu Belediyesi binasının önüne yerleştirilen 'Selçuklu' tabelasının 'L' harfi kayboldu.
Twitter'dan paylaşım yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tabelanın bir fotoğrafı paylaşarak, "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" şeklinde tweet paylaştı.
Pekyatırmacı'nın tweeti sosyal medyada gündem oldu.