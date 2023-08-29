AKP'li belediyenin sanat aşkı: 1,3 milyon TL'lik tiyatro oyunu

AKP’li Selçuklu Belediyesi, "Paldır Güldür Şov 3" adıyla Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı 'Güldür Güldür Show'un bir benzerini sahneye koydu. Belediyenin Sanat Akademisi kursiyerlerinin rol aldığı tiyatronun ihale bedeli 1 milyon 330 bin TL oldu.

Halk TV’nin haberine göre; AKP’li Selçuklu Belediyesi, belediyenin Sanat Akademisi'ne giden çocukların sahne alacağı "Paldır Güldür Şov 3"ü tiyatroseverlerle buluşturdu. Çocukların oynadığı tiyatronun ihale bedelinin 1 milyon 330 bin TL olduğu öğrenildi.

Tiyatronun ihalesi, belediyenin iştirak şirketi "Selçuklu Kültür ve Organizasyon A.Ş" tarafından pazarlık usulüyle alındı. İhalenin belediyeye yaklaşık maliyeti ise 1 milyon 352 bin TL olarak belirlendi.

BAHÇELİ “GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW”U HEDEF ALMIŞTI

Ayrıca, Güldür Güldür Show, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’yi tiye almış ve 6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli depremlerden sonra yaptığı skeçler iktidar tarafından çok fazla hedef olmuştu.

Güldür Güldür Show, son zamanlarda iktidar tarafından eleştirilen bir program olmuştu. Program, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’yi tiye almış ve Kahramanmaraş’taki depremlerden sonra yaptığı skeçlerle tepki çekmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de programı sert sözlerle hedef almıştı.

Bahçeli, "Güldür Güldür programına Eren Bülbül’ü, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu anımsatan hiçbir görselle çıkmayıp "Berkin Elvan ölümsüzdür" şeklindeki afiş ve fotoğraflarla çıkmasından, Ekrem İmamoğlu gibi Türkiye’deki en çapsız, gayrımillî düşünceleri olan CHP’li Belediye Başkanı’yla olan samimiyetinden, Güldür Güldür programındaki hükümeti ve hükümet yanlılarını aşağılayan ama CHP ve kuyrukları için ‘Eksikliklerinizi görün’ tarzında yol gösteren skeçlerinden bu hâli çok net anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.