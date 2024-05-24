Selde 6 kişiye mezar olan işletmeyle ilgili ikinci duruşma görüldü

Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin bulunduğu bölgede 5 Eylül 2023'te yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleri, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir araya geldi. Tutuklu sanık Bülent B. ve diğer şüpheliler hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan yargılananlar arasında yer alan Bülent B., tutuksuz sanıklar ve müştekiler SEGBİS aracılığıyla duruşmada yer aldılar.

Duruşmanın başında, Hüseyin Duman ve Safiye Yaşa, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını göstererek Bülent B.'ye tepki gösterdiler. Emine Solmaz, sanık Bülent B'ye kızını kaybettiği için sitemde bulundu. Bu durumun ardından mahkeme heyeti bir ara verdi. Ara sırasında, sanık ailesi ve müştekiler arasında yaşanan tartışmada bir kişi, Bülent B'ye karşı bir eylemde bulundu.

Ara sonrasında duruşma devam etti. SEGBİS aracılığıyla katılan tutuksuz sanık Sevcan U., savunma yaparak suçsuz olduğunu iddia etti. Ardından, sanık Bülent B.'nin avukatı mahkemeye görüntüler sundu ve ardından Bülent B. savunma yaptı. Bülent B., işletmenin bulunduğu bölgede yaşanan selin göletten kaynaklandığını belirtti ve suçsuz olduğunu savundu.

Ardından, müştekilerin ve sanık avukatlarının savunmaları yapıldı ve ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti, Bülent B.'nin tutukluluğunun devamına ve selin yaşandığı bölgede keşif yapılmasına karar verdi.

Öncesinde sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınları, adliye önünde adalet taleplerini dile getirdi. Hüseyin Duman, yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek, adalet arayışlarının devam edeceğini vurguladı.